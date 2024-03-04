Праздничная программа пройдет более чем в 85 парках Подмосковья 8 марта

Так, 8 марта в Дрезденском парке в Орехово-Зуеве пройдет концерт, выставка рисунков, а также мастер-классы по изготовлению открыток. В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде подготовят семейные конкурсы и мастер-классы по изготовлению брошек.

Во Фрязинском лесопарке всех гостей будет ожидать тематическая фотозона, выставка детских рисунков и занятия йогой, а в парке «Победа» в Талдоме состоится выставка-продажа сувениров ручной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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