20 апреля 2024, 21:36

Пожар потушили на территории Красногорского лесничества

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Специалисты потушили пожар в Красногорском участковом лесничестве рядом с деревней Сабурово. Разгоревшийся огонь обнаружил патруль.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, на место пожара экстренно прибыли спасатели. Им потребовалось около одного часа чтобы ликвидировать огонь, который разгорелся в низине.

Уже установлено - пожар произошел по вине человека.

В комитете напомнили, что за действия, который привели к лесному пожару последует наказание.

Нарушители заплатят штраф: физические лица - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

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Красногорск Лесные пожары
20 апреля 2024, 19:23
Подмосковные спортсмены приняли участие в «Марафоне зарядок» на ВДНХ
Фото: общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество»
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Подмосковные спортсмены присоединились к «Марафону зарядок» на ВДНХ, которой организовало движение «Здоровое Отечество». В тренировке приняли участие более шести тысяч человек из разных регионов России.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный на главной сцене выставки «Россия» продемонстрировал комплекс спортивных упражнений, которые позволяют ему всегда оставаться в отличной физической форме, а также рассказал о своих ежедневных тренировках.

«Для меня это первая масштабная зарядка, волнительно, но и сразу понимаешь, что наша страна поддерживает спорт. А наша задача - продвигать его в массы и этим привлекать молодежь к нам. Сегодняшний рекорд - это успех», - рассказал Никита Нагорный.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии также приняли участие прославленные спортсмены - Вячеслав Фетисов, Александр Легков, Карина Череваньи другие.

«Марафон зарядок» продолжат лидеры движения «Здоровое Отечество» по субботам на главной уличной сцене у фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ. Следующее спортивное утро, 27 апреля, проведет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены ВДНХ
20 апреля 2024, 16:42
Школьники из Химок примут участие в «Вахте памяти 2024»
Медиасток.рф
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Воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА» имени Дмитрия Кириллова из Химкинского городского округа примут участие в поисковой экспедиции в Смоленскую область в составе отряда «Страж». Это мероприятие является частью старта нового сезона «Вахта памяти 2024».

Руководитель объединения и лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова рассказала, что в прошлом году воспитанники впервые поучаствовали в «Вахте памяти». Тогда они отправились в экспедицию в город Гагарин Смоленской области. Находки помогли обогатить коллекции школьных музеев Химок. В этом году к экспедиции присоединится 36 воспитанников клуба «СОВА».

Отметим, что в Химках, на базе «СОВА», функционирует музей, где выставлены находки воспитанников клуба, включая снаряды, фрагменты оружия и повреждённые лопаты. Посетители могут ознакомиться с экспонатами.

Мероприятие «Вахта памяти» в Подмосковье организовано региональным Министерством информационных и социальных коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств.

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Химки Школьники Патриотизм
20 апреля 2024, 16:26
Спортсмен из Химок провел «Урок доброты» в детском саду № 25
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки для воспитанников детского сада № 25 «Калинка» провели «Урок доброты». Паралимпийский чемпион по стендовой стрельбе из лука Михаил Диктованный рассказал детям о пользе спорта.

В рамках занятия, собрал на глазах у ребят современный спортивный лук, а они подарили ему альбом со своими рисунками.

«У нас в округе регулярно проводят беседы с подрастающим поколением на тему толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Хочу отметить, что только в прошлом году Михаил Диктованный провел уже не один десяток подобных встреч и мы снова встретили его в стенах нашего детского сада», - поделилась заведующая детским садом «Калинка», муниципальный депутат Юлия Мамай.

Урок прошел в рамках проекта «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия».

Депутатов Евгений Иноземцев напомнил, что проект также направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В Химках большое внимание уделяется передвижению людей с ОВЗ - доступности социально значимых объектов и дорожной инфраструктуры для маломобильных граждан. Он также отметил, что в каждой школе городского округа есть оборудованные пандусы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Спортсмены Дети Химки
20 апреля 2024, 16:06
Лучших работников предприятий наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Более 40 лучших работников предприятий Химок поздравили на празднике труда в округе. Им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за их трудовые заслуги.

На церемонии награждения присутствовали заместитель руководителя главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов России Нелли Хомякова, а также другие представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального совета Химок.

«Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки - один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В рамках мероприятия наградили выдающихся специалистов благодарственными письмами губернатора Московской области, почетными грамотами администрации Химок, благодарностью совета депутатов городского округа и знаком «За заслуги перед профсоюзами Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Награды Химки Работа

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