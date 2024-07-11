Потеря до полулитра крови. Девушку с оторванным скальпом спасли в Пушкино
Девушка 25 лет поступила в приемное отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова со снятым скальпом и зияющими костями черепа. Кусок кожи с длинными волосами доставили вместе с пациенткой.
В результате тяжелой травмы девушка потеряла более 50% волосистой части кожи головы.
«Угроза этого случая заключалась в том, что открытая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а присоединившаяся бактериальная инфекция может привести к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти», - уточнил заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.
Бригада врачей, включавшая хирургов и травматологов, провела экстренную операцию. Раненую поверхность черепа и оторванный кусок кожи подготовили. К этому времени лоскут ткани уже получил необратимые ишемические изменения, из-за чего дальнейшее заживление происходило труднее.
«Все кровоснабжение было нарушено, сосуды повреждены, потеря до полулитра крови. Присутствовал большой риск отмирания тканей. Но кожный лоскут прижился, и это уже чудо», - сказал заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Кости ее черепа полностью закрыты кожей.
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