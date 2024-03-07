Посетительниц парков Подмосковья угостят чаем и баранками 8 марта
Посетительниц подмосковных парков угостят горячим чаем из самовара и баранками в Международный женский день. В честь праздника также пройдут концерты и мастер-классы.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в парках пройдут праздничные мероприятия. Каждая женщина получит поздравления и угощения.
Кроме того, гости смогут перекусить в заведениях общепита. Так, в Сергиевом Посаде на территории парка «Скитские пруды» работают фудтраки с хот-догами и выпечкой, а также кафе «Панорама» с разнообразным меню завтроков, обедов и ужинов.
В этот день в красногорском детском городке «Сказочный» и парке «Ивановские пруды» пройдет ярмарка мастеров.
Для посетителей также пройдут концерты, мастер-классы и другие развлечения.
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