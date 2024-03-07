Поликлинику для взрослых и детей капитально отремонтировали в Павловском Посаде

Как рассказала первый заместитель предедателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на проведение работ направили 440 миллионов рублей.

«Мы продолжаем программу ремонтов учреждений здравоохранения. Только за прошлый год капитально отремонтировали 23 объекта здрава. Поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. Важно, что изменился не только облик здания. Появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Работают кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства», - сказала она.

В поликлинике установили современное оборудование, в том числе аппараты для рентгенов, флюорограф и маммограф. В учреждении появилась новая мебель, а потоки пациентов разделили. Как отметил главный врач Марина Мягченкова, прием будут вести 46 врачей, в том числе участковые терапевты, хирурги, эндокринологи, травматологи и другие специалисты.

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