07 марта 2024, 16:31

Поликлинику для взрослых и детей капитально отремонтировали в Павловском Посаде

Пресс-служба Минздрава МО
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Поликлинику № 3 капитально отремонтировали в Павловском Посаде. Там получают помощь 22 тысячи человек, из которых 5,6 тысячи — дети.

Как рассказала первый заместитель предедателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, на проведение работ направили 440 миллионов рублей.

«Мы продолжаем программу ремонтов учреждений здравоохранения. Только за прошлый год капитально отремонтировали 23 объекта здрава. Поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. Важно, что изменился не только облик здания. Появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Работают кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства», - сказала она.

В поликлинике установили современное оборудование, в том числе аппараты для рентгенов, флюорограф и маммограф. В учреждении появилась новая мебель, а потоки пациентов разделили. Как отметил главный врач Марина Мягченкова, прием будут вести 46 врачей, в том числе участковые терапевты, хирурги, эндокринологи, травматологи и другие специалисты.

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Врачи Поликлиники Павловский посад
07 марта 2024, 16:43
Депутаты в Химках поздравили женский коллектив отделения Союза пенсионеров накануне 8 Марта
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский вручил членам местного отделения Союза пенсионеров благодарственные письма и цветы в преддверии Международного женского дня.

Сейчас в химкинском отделении Союза пенсионеров Подмосковья состоят порядка двух тысяч человек. Это активные жители, которые выступают с различными инициативами для улучшения жизни в округе, а также вносят вклад в патриотическое воспитание подрастающих поколений.

«Наши женщины успешны не только в семье, но и в обществе. Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями в образовании, культуре и спорте вы вносите неоценимый вклад в развитие родного округа. Пусть в ваших сердцах всегда будет весна, в жизни царит любовь, гармония и взаимопонимание», - сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Вместе с тем члены организации активно поддерживают участников специальной военной операции. Пенсионеры плетут маскировочные сети, готовят выпечку, вяжут теплые вещи для бойцов и многое другое.

Ранее Андрей Воробьев и Татьяна Голикова дали старт строительству больницы в Балашихе.

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Пенсионеры Химки Депутаты 8 Марта
07 марта 2024, 16:36
Майора Андрея Кошкина наградили почетным знаком за работу на выборах губернатора Подмосковья
Мособлизбирком
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Члена экстерриториальной участковой избирательной комиссии Андрея Кошкина наградили знаком «За доблесть и мужество». Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

«Многие из ребят занимают достаточно активную гражданскую позицию. Говорили, что хотят голосовать, хотят выбрать губернатора. Каждый из тех, кто пошли добровольно в военкомат и встали на защиту своей Родины, заслуживают уважения, начиная от солдата и заканчивая командирами», - сказал Андрей Кошкин.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

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Андрей Кошкин - доброволец, заместитель командира гаубичного артиллерийского дивизиона по военно-политической работе.

Во время выборов губернатора Московской области Кошкин был членом экстерриториальной участковой избирательной комиссии. В сложнейших условиях, порой ценой собственной жизни он обеспечивал возможность голосования военнослужащим.

Выборы
07 марта 2024, 16:31
Мобильную систему биофильтров создали для КПО «Восток» в Подмосковье
Группа ЭкоЛайн
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Мобильная система биофильтров направлена на локализацию выхода и очистки биогаза на карте размещения отходов. Техспециалисты КПО «Восток» провели герметизацию колодцев, установили мобильный биофильтр, а также оснастили его угольными фильтрами и щепой со специальными бактериями, которые устраняют неприятный запах.

Для работы системы создали единую газоотводящую сеть от трех колодцев. Оборудование пропускает газ через специальные отверстия в мобильную установку по очистке газа. Биогаз попадает в контейнер, проходит фильтрацию и обезвреживается. Таким образом устраняется проблема выброса биогаза со стороны сборных колодцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Полигоны Экология Мусор
07 марта 2024, 16:21
Сотрудники «Мособлпожспаса» потушили пожар в гостевом доме этно-усадьбы в Солнечногорске
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Сильный пожар произошел накануне, 6 марта, в этно-усадьбе в деревне Трусово городского округа Солнечногорск. Огонь вспыхнул в гостевом доме, к моменту приезда пожарных его уже полностью охватило пламя.

По словам начальника караула 268-й пожарно-спасательной части Дмитрия Рудкевича, тушение пожара осложнялось тем, что в горящем доме находился газовый баллон.

«Работники противопожарно-спасательной службы использовали мотопомпы для обеспечения бесперебойной подачи воды и с помощью двух ручных стволов ликвидировали возгорание, успешно вытащив из горящего помещения на улицу газовый баллон», - пояснил Рудкевич.

Он добавил, что другие дома этно-усадьбы не пострадали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Пожары Солнечногорск

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