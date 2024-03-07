Поликлиника № 3 в Павлово-Посадской больнице открылась после капремонта

По его словам, обновленная поликлиника № 3 рассчитана на 200 взрослых и 150 детских посещений за смену.

«Здесь получают медицинскую помощь более 22 тысяч жителей округа, в том числе более пяти тысяч детей. Всем очень нравится новая поликлиника. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в округе ведутся работы по ремонту социальных учреждений», - рассказал Семенов.

В здании поликлиники не проводился ремонт с момента ее открытия в 1981 году. Рабочие отремонтировали кровлю и входную группу, заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе продолжается программа ремонта учреждений здравоохранения. Только за 2023 год отремонтировали 23 объекта.

«Поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. Появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Работают кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства. На проведение работ было направлено 440 миллионов рублей», - пояснила Стригункова.

В поликлинике установили цифровые рентген-аппарат, флюорограф и маммограф. Также есть кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, ТМК и выписки льготных лекарств. После ремонта пациентам стало гораздо проще находить нужные кабинеты, а в местах для ожидания приема установили удобные диваны.

Как рассказала главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова, пока шел ремонт, пациентов принимали в другой поликлинике, теперь же специалисты вернулись к работе по прежнему адресу.

«В обновленной поликлинике прием ведут 46 врачей - участковые терапевты и педиатры, а также узкопрофильные специалисты: эндокринологи, хирурги, травматологи, офтальмологи и другие», - добавила Мягченкова.

Потоки пациентов тоже разделили - с ОРВИ и без признаков заболевания. В здании появились пандусы и комната для кормления грудных детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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