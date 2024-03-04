Подмосковный студент Максим Давыдов победил на конкурсе мастерства по радиоэлектронике в Ульяновске
Максим Давыдов победил на этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Ульяновской области. Студент Раменского колледжа выступил по компетенции «Радиоэлектроника». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Наставником Максима выступил программист учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» Арсений Кулаков.
На конкурсе нужно было продемонстрировать знание основных принципов работы радиоэлектронного оборудования, умение читать и понимать чертежи, а также навыки работы с измерительными приборами. Максим Давыдов успешно справился со всеми этапами и занял первое место. Теперь студент готовится к участию в региональном этапе чемпионата Московской области, который состоится в марте.
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