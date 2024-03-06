Подмосковный омбудсмен Мишонова призвала предпринимателей подключиться к вопросу трудоустройства подростков

«Нашими партнерами в реализации этой идеи выступят предприятия Московской области. И я обращаюсь сейчас к представителям бизнеса: если у вас есть вакансии, подходящие для ребят, присоединяйтесь к нашему проекту», - подчеркнула Мишонова.

Напомним, в Подмосковье провели опрос «Топ идеальных вакансий для подростка». Согласно данным, 82% респондентов заинтересованы в подработке в свободное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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