Подмосковный Минтранс предостерег водителей от поездок за город в эти выходные

Как рассказали в ведомстве, снег идет в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, поэтому тем водителям, которые уже успели поменять шины с зимних на летние, стоит воздержаться от поездок в этих направлениях. Из-за погоды разрешенная скорость на трассе М-11 «Нева» составляет 70 километров в час.

Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности. Также в Минтрансе посоветовали водителям не парковать свои автомобили около деревьев и шатких конструкций – в регионе порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

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