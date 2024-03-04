Подмосковный Минстрой отработал почти 200 обращений жителей в феврале

Как рассказали в ведомстве, в феврале поступило 143 запроса о расселении аварийного жилья. Еще 17 были связаны со строительством социальных объектов и 28 - по другим тематикам.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», - сказли в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году отремонтируют 42 школы и 23 детских сада. Работы завершат к 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».