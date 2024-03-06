06 марта 2024, 14:10

Подмосковный Комлесхоз запустил голосование за лучшее фото зимнего леса

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Комитет лесного хозяйства Московской области объявил открытое голосование за лучшую зимнюю фотографию. Все желающие смогут отдать свой голос до 7 марта.

Как рассказали в ведомстве, фотоработы прислали практически все лесничества Подмосковья. Каждый автор постарался запечатлеть красоту зимнего леса.

Жюри пришлось выбирать из 960 прекрасных работ 20 самых лучших.

Пять авторов, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы от Комлесхоза. Проголосовать можно до 11:30 по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65e8159684227c2e8d3580b5/ Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фото конкурсы
06 марта 2024, 14:24
Ликвидация источника загрязнения реки Раздерихи началась в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Для устранения утечки и предотвращения дальнейшего загрязнения реки специалисты приступили к работам по обваловке. Контролируют процесс в администрации городского округа.

В городском округе Лобня обнаружили источник загрязнения реки Раздериха, вызвавший обеспокоенность среди жителей микрорайона Луговая.

«Источник загрязнения оказался не там, где мы осматривали очистные, а в стороне - там, где расположены большие пруды. Здесь отстаивается вода. Как раз из такого пруда из-за недостаточной высоты земляного вала на местность изливалась вода из отстойника», - рассказала глава города Анна Кротова.

В Лобне ранее приняли решение о закрытии очистных сооружений в микрорайоне Луговая. Они перестанут функционировать в течение следующих двух месяцев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фото конкурсы
06 марта 2024, 14:21
Комитет по конкурентной политике Подмосковья запустил опрос для предпринимателей
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Более 23,5 тысячи предпринимателей приняли участие в опросах Комитета по конкурентной политике Подмосковья в прошлом году. Мероприятия проводятся для повышения эффективности работы органов власти.

Сейчас предприниматели могут поучаствовать в новом опросе. Предлагается оставить мнение о факторах, препятствующих ведению бизнеса, о потребностях и перспективах развития компаний.

Полученные ответы помогут улучшить условия ведения бизнеса в Подмосковье и будут использоваться для улучшения деятельности по снижению административных барьеров.

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Опросы
06 марта 2024, 14:18
Подмосковный омбудсмен Мишонова призвала предпринимателей подключиться к вопросу трудоустройства подростков
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнеса с просьбой принять участие в «Детской бирже труда». Мероприятие пройдет в Подмосковье уже в апреле. Его главная цель — помочь молодым людям с трудоустройством на летних каникулах.

«Нашими партнерами в реализации этой идеи выступят предприятия Московской области. И я обращаюсь сейчас к представителям бизнеса: если у вас есть вакансии, подходящие для ребят, присоединяйтесь к нашему проекту», - подчеркнула Мишонова.

Напомним, в Подмосковье провели опрос «Топ идеальных вакансий для подростка». Согласно данным, 82% респондентов заинтересованы в подработке в свободное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Бизнес
06 марта 2024, 14:10
«Почта России» объявила график работы в праздничные дни
Медиасток.рф
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Только круглосуточные отделения «Почты России» в Подмосковье продолжат работать 8 марта, в остальных этот день будет выходным. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

8 марта почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

8 Марта

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