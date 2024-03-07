Подмосковный институт представил мобильную метеостанцию на международном технологическом хабе

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Представители ЦАГИ продемонстрировали достижения центра авиационной науки и разработки молодых ученых. Так, они представили мобильную метеостанцию и эжекционно-диффузионный дефлектор для усиления тяги в вентиляционных и дымовых трубах.

Участникам технологического хаба также продемонстрировали устройство контроля мореходности «Нерпа» и прототип испытательного стенда для мультироторных дронов «Горизонт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе откроют почти сотню новых школ и детских садов.

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