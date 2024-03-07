07 марта 2024, 14:54

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса

Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о партнерстве для запуска бизнеса. Он пройдет 14 марта при организации центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выбор между созданием собственной команды или началом бизнеса с партнером. Спикером станет руководитель НКО «Содействие женскому предпринимательству» по Красногорску и Истры Наталья Семенова.

Вбеинар пройдет 14 марта в 14:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Красногорск Поддержка предпринимателей в Московской области
07 марта 2024, 15:18
Многодетным семьям в Подольске напомнили о доступных льготах во время встречи с администрацией
Министерство социального развития Московской области
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Круглый стол на тему «Семейная политика. Открытый диалог» провели для многодетных родителей в Семейном центре «Чеховский» в Подольске. Мероприятие организовали в рамках открытия Года семьи.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, с докладами об основных тенденциях государственной и семейной политики выступили депутат Мособлдумы Павел Максимович, заместитель начальника социальной защиты Владислав Хомяков, заведующий отделом социальной поддержки Алексей Чупров и директор Семейного центра помощи семье и детям Ирина Анищенко.

Также на заседание пригласили родителей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участники круглого стола обсудили множество важных тем - поддержка многодетных семей в вопросах улучшения материального обеспечения и жилищных условий, помощь в подготовке детей к школе и другие.

По словам Ирины Анищенко, проведение круглых столов уже давно стало хорошей традицией Семейного центра.

«Это позволяет узнать об изменениях в законодательстве, о новых формах и мерах поддержки семей с детьми, об оказание социальных услуг для детей из многодетных семей, оказавшихся под опекой, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - пояснила Анищенко.

В ведомстве отметили, в Московской области действуют комплексные меры поддержки, которые охватывают все категории семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Семья
07 марта 2024, 15:08
Работники «Мособлпожспаса» сняли застрявшее кольцо с пальца подростка в Солнечногорске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособпожспаса» помогли подростку из поселка Андреевка городского округа Солнечногорск освободиться от застрявшего на пальце кольца. Спасателей вызвали родители 13-летнего мальчика, когда обнаружили, что его указательный палец покраснел и сильно опух.

Родители пытались снять кольцо своими силами, но их усилия не увенчались успехом.

По словам старшего смены 267-й пожарно-спасательной части Антона Соловьева, палец опух настолько сильно, что его было невозможно освободить от кольца с помощью капроновой нити.

«Спасатели обезопасили палец ребенка пластиной и с помощью специального инструмента стали пилить украшение. Специалисты во время процесса периодически поливали место спила холодной водой, так как металл нагревался в процессе резки, и вскоре они освободили конечность мальчика от кольца», - рассказал Соловьев.

Он добавил, что медицинская помощь подростку не понадобилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Солнечногорск
07 марта 2024, 14:25
Почти 200 ярмарок пройдет в Подмосковье до конца марта
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Тематические ярмарки пройдут в 30 городских округах Подмосковья в марте. Многие из них приурочат к 8 Марта и Масленице.

До конца месяца в Подмосковье пройдет 1️95 ярмарок.

«Каждый желающий сможет приобрести и попробовать продукцию от наших фермеров, а также выбрать подарки и сувениры, изготовленные вручную. Все праздничные площадки будут оформлены в соответствующей тематике», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Московской области Владислав Мурашов.

К 8 Марта организуют 50 ярмарок, еще 17 пройдут на масленичной неделе. Гостей и жителей региона ждут блины, развлекательная программа, фермерская продукция и весенние забавы.

В городском округе Лотошино пройдут тематические ярмарки «День работника ЖКХ» и «День работника культуры». В Волоколамске ярмарка работает с понедельника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Ярмарки
07 марта 2024, 14:09
Заводы по производству ткани и гигиенических изделий построят в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба Мининвеста МО
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Два новых завода в сфере легкой промышленности откроют в Подмосковье. Это позволит создать более 360 рабочих мест.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, этом году в регионе запланировали шесть проектов импортозамещения в сфере легкой промышленности. В регионе построят два завода и модернизируют четыре производства в Подольске, Богородском округе, Орехово-Зуеве и других округах. В реализацию проектов вложат около 1,3 миллиарда рублей.

Так, в Подмосковье откроют производство трикотажной ткани, а также санитарно-гигиенических изделий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Заводы Промышленность

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