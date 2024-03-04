Подмосковные умные камеры выявили свыше 1,4 тысячи незаконных перевозчиков мусора зимой

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, за зиму камеры выявили 1402 нарушителя. Они перевозили отходы без разрешения, за что получили штраф.

«Начиная с декабря, в упрощенном порядке нарушители правил перевозки стройотходов получили штрафы, общая сумма которых превысила 88 миллионов рублей. Оформление специального разрешения не занимает много времени, зато значительно экономит средства на возможные штрафы», - рассказала она.

В ведомстве добавили, что количество нелегальных перевозчиков в Подмосковье стало меньше. В декабре их было 943, а в феврале - 94.

Оформить разрешение на перевозку мусора жители могут по ссылке.

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