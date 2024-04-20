Подмосковные спортсмены приняли участие в «Марафоне зарядок» на ВДНХ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный на главной сцене выставки «Россия» продемонстрировал комплекс спортивных упражнений, которые позволяют ему всегда оставаться в отличной физической форме, а также рассказал о своих ежедневных тренировках.

«Для меня это первая масштабная зарядка, волнительно, но и сразу понимаешь, что наша страна поддерживает спорт. А наша задача - продвигать его в массы и этим привлекать молодежь к нам. Сегодняшний рекорд - это успех», - рассказал Никита Нагорный.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии также приняли участие прославленные спортсмены - Вячеслав Фетисов, Александр Легков, Карина Череваньи другие.

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