Подмосковные спортсменки выиграли две золотые медали на соревнованиях по велокроссу в Краснодарском крае

Читайте нас в:

Московский областной центр крови опубликовал еженедельный актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели цвет по-прежнему остается зеленым.

Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов поблагодарил всех тех, кто регулярно сдает кровь для нуждающихся.

«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в „изменение“ цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело - помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», - подчеркнул Марнов.

Он напомнил, что в Подмосковье работают обособленные подразделения центра крови. Каждый желающий может сдать кровь в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и в Щелкове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».