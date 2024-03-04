Подмосковные инспекторы ГУСТ отработали почти 9 тысяч заявок по ремонту и уборке за неделю
Инспекторы подмосковного жилнадзора отработали более 8,9 тысячи заявок жителей за неделю. Больше всего обращений поступило из Люберец.
Как рассказали в ГУСТ, чаще всего жители обращались по поводу уборки подъездов, ремонта лифтов и уборки наледи на крышах.
В ведомстве напомнили, что оставить обращение по поводу коммунальных проблем можно на портале ЕДС. Управляющие компании исполнят заявку в срок.
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