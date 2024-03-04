Подмосковную систему оповещения проверят с включением электросирен 6 марта
Комплексная проверка готовности системы оповещения пройдет в Подмосковье 6 марта. В период с 10:30 до 12:00 в городах и поселках включатся электросирены.
Проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в режиме непрерывного звукового вещания «Внимание всем!». В 10:43 на федеральных телеканалах и радиоканалах, а также на телеканале областного вещания «Телеканал 360 Новости», появится речевое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
Информацию о проведении комплексной проверки также разместят в мобильных приложениях Системы-112 Подмосковья, МЧС России и «Добродел».
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