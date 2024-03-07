Подмосковная служба безопасности предупредила жителей о новой схеме мошенничества с голосовыми сообщениями

Как сообщили в ведомстве, мошенники используют голосовые сообщения из существующей переписки с людьми из списка контактов. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах, изучают переписку с родственниками и друзьями, а затем ведут общение от имени владельца учетной записи. Чтобы войти в доверие, незнакомец обсуждает вопросы, не связанные с финансами, а затем при помощи искусственного интеллекта монтирует голосовое сообщение с просьбой перевести деньги.

Жителей призывают быть бдиельными и проверять поступающую информацию через дополнтиельные каналы связи.

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