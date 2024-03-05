Подмосковная Система-112 получила около 600 тысяч СМС с 2017 года

Как рассказали в службе, функция заработала в 2017 году. С тех пор операторы приняли около 600 тысяч сообщений.

Обратиться за помощью также можно путем звонка, через мобильное приложение, Telegram-бор и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Чаще всего жители выбирают первый способ. Так, за девять лет работы служба отработала около 79 миллионов вызовов.

Второй по популярности способ связи - СМС, третий - «ЭРА-ГЛОНАСС» Система-112 заработала в Подмосковье в 2015 году. Сейчас в ней трудятся более 3,8 тысячи человек.

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