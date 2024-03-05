05 марта 2024, 10:59

Подмосковная Система-112 получила около 600 тысяч СМС с 2017 года

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Операторы Системы-112 получили около 600 тысяч СМС с 2017 года. Направить их жители могут по номеру 112.

Как рассказали в службе, функция заработала в 2017 году. С тех пор операторы приняли около 600 тысяч сообщений.

Обратиться за помощью также можно путем звонка, через мобильное приложение, Telegram-бор и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Чаще всего жители выбирают первый способ. Так, за девять лет работы служба отработала около 79 миллионов вызовов.

Второй по популярности способ связи - СМС, третий - «ЭРА-ГЛОНАСС» Система-112 заработала в Подмосковье в 2015 году. Сейчас в ней трудятся более 3,8 тысячи человек.

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Спасатели
05 марта 2024, 11:09
Козленка с тимпанией спасли в Сергиевом Посаде
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Ветеринары в Сергиевом Посаде спасли козленка с тимпанией. Это незаразная болезнь, которая часто встречается у парнокопытных из-за неправильного кормления.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, болезнь характеризуется быстро развивающимся вздутием живота. Как правило, тимпания протекает остро и если не оказать экстренную ветеринарную помощь, животное может погибнуть.

Среди симптомов заболевания - мычание от боли, беспокойство и затруднение дыхания. На этот раз у козленка болезнь возникла вследствие обильного выпаивания молоком. Чтобы помочь животному, ветеринары спустили скопившейся воздух путем прокола рубца и назначили терапию.

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Сельское хозяйство Животные
05 марта 2024, 11:08
Срок по уточнению информации модераторами «Добродела» сократили до 3 дней
Медиасток.рф
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Каждое обращение на «Доброделе» поступает к модератору. Теперь заявителям необходимо ответить на уточняющий вопрос в течение трех дней вместо десяти. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Иногда нужно уточнить детали, и тогда сотрудник может направить вопросы - они отображаются в личном кабинете. Ответить на них необходимо в течение трех календарных дней, иначе сообщение автоматически получит статус „Отклонено“», - заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если пользователь не успеет ответить на уточняющий вопрос, необходимо будет создать новое обращение. Ознакомиться с правилами подачи сообщений можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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Добродел Госуслуги
05 марта 2024, 10:57
Свыше 700 жителей Подмосковья проверили здоровье в онкоцентрах в единый День открытых дверей
Пресс-служба Минздрава МО
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Единый день открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье в минувшую субботу. В этот день совершеннолеьние жители региона могли проверить свое здоровье. Обследование прошли 780 человек.

Как рассказала первый заместитель председател правительства Подмосковья Светлана Стригункова, это было второе мероприятие в таком формате с начала года.

«Мы видим, что такие Дни открытых дверей пользуются спросом у жителей региона. В минувшую субботу 780 человек прошли диагностику и получили консультации специалистов в Центрах амбулаторной онкологической помощи. В результате у 10 заподозрили злокачественные новообразования, все они направлены на дополнительное обследование», - сказала она.

Желиющие могли пройти маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты, пройти диагностику новообразований кожи, сдать мазок на онкоцитологию шейки матки и многое другое.

Узнать подробнее о работе онкологической службы жители могут по ссылке.

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Больницы Врачи
05 марта 2024, 10:55
Парковку на 998 мест построят в деревне Сапроново в Ленинском округе
MR Group
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Паркинг на 998 мест построят в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе. Он будет состоять из двух корпусов общей площадью более 31 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в каждом здании паркинга будет 499 машиномест. Постройки впишутся в визуальную среду благодаря элементам фасада небесного цвета. В здании также будут доступны сдвоенные машиноместа. Для посетителей будут доступны пассажирские лифты.

В каждом корпусе обустроят общественные постранства. В одном из них разместят плавательный центр, сауну и хамам. В другом откроют супермаркет.

Жилой комплекс строят в 6,5 километра от МКАД по трассе М4 «Дон» на территории деревни Сапроново. Первый этап работ завершили в 2019 году, а в 2024-м откроются корпуса «Левитан» и «Нестеров». В состав ЖК войдут два детских сада и школа.

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Строительство Видное

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