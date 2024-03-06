06 марта 2024, 12:31

Подмосковная Система-112 назвала топ тем в поступивших зимой вызовах

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Подмосковная Система-112 подвела итоги работы зимой. В это время увеличивается число вызовов скорой помощи из-за распространения простудных заболеваний.

Также из-за гололеда возрастает количество ДТП. Операторы Системы-112 оперативно вызывают на место происшествия все необходимые экстренные службы - скорую помощь, полицию, спасателей.

В службу спасения также поступали вызовы от заблудившихся в лесу людей. Отмечается, что поиски проводятся оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся.

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Спасатели
06 марта 2024, 12:32
Студентки из Коломны представили Подмосковье на Всемирном фестивале молодежи
Министерство образования МО
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Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Московскую область представляют студентки ГСГУ из Коломны. Фестивааль проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Для участников подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы, презентации, соревнования и концерты.

Подмосковные студентки прошли серьезный конкурсный отбор. Шанс поехать на фестиваль получили: Анастасия Платонова, Марина Титашина, Арина Антонова, Ирина Казакова, Анастасия Иванова и Эмилия Асташина. Девушки активно участвуют в мероприятиях фестиваля, знакомятся и обмениваются опытом с представителями других стран.

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Молодежь Фестивали Студенты
06 марта 2024, 12:31
Лицеисты из Одинцова победили на всероссийском турнире по математике
Министерство образования МО
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Северный математический турнир завершился в Вологде. В соревнованиях приняли участие более 183 школьников из 12 регионов России. Команда лицеистов из Одинцова стала победителем в номинации «Уверенный дебют». В состав команды вошли ученики 8б класса, а их наставником стала Наталья Куликова.

«Поздравляем одинцовских участников с заслуженной победой на математическом турнире. Искренне желаем им дальнейших успехов в математике и других научных областях, пусть их талант и стремление к знаниям помогут им осуществить все мечты и цели», - прокомментировали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Северный математический турнир проводится ежегодно. Это одно из самых престижных математических соревнований для школьников России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники Образование
06 марта 2024, 12:27
Миому размером 13 сантиметров удалили пациентке в больнице Балашихи
Балашихинский родильный дом
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Врачи гинекологического отделения Балашихинского родильного дома провели операцию 49-летней женщине по удалению множественной миомы матки. Опухоль достигла размера 13 сантиметров.

По словам врача акушера-гинеколога Анны Шестаковой, миома матки - это хроническое заболевание, при котором в органе образовываются узлы. Оно встречается у 70-80% женщин. Болезнь может длительное время протекать бессимптомно.

«Учитывая тяжесть состояния пациентки, особенности расположения миомы матки, было принято решение об оперативном лечении - гистерэктомии. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей была удалена 13-сантиметровая матка с придатками», - рассказала врач акушер-гинеколог Анна Шестакова.

Она добавила, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она подчеркнула, что проходить регулярные гинекологические осмотры необходимо каждой женщине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Балашиха
06 марта 2024, 12:24
Аварий с погибшими и ранеными стало на 5% меньше в Подмосковье в январе
Минтранс Подмосковья
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В январе на дорогах Московской области произошло 226 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Количество ДТП меньше на 5%, число погибших - на 12% и число раненых - на 15%. В связи со скорой сменой сезона хочу обратить внимание автолюбителей - смотрите на дорожное покрытие, весной на дорогах неизбежны как скопления воды из-за осадков и таяния снега, так и гололедица утром и поздним вечером», - говорит заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Пешеходам рекомендуется носить световозвращатели в темное время суток. Часто водители просто не видят человека, идущего по краю проезжей части или обочине.

С 4 по 10 марта автоинспекторы массово проверяют водителей на трезвость.

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