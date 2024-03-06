Подмосковье выставило на торги 116 участков земли на прошлой неделе

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, наибольшее количество объектов выставили на торги в городских округах Талдомский, Егорьевск и Кашира.

Так, в Талдомском городском округе с начала года реализовали 18 земельных участков и доступно еще 32 лота, в округе Егорьевск жители взяли восемь земельных участков, свободными остались еще 25, а в Кашире четыре участка ушли на торгах, все еще доступны 25.

Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку, а выбрать участок можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».