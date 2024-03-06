06 марта 2024, 18:38

Подмосковье выставило на торги 116 участков земли на прошлой неделе

Комитет по конкурентной политике Московской области
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Наибольшее количество объектов выставили на торги в трех городских округах Подмосковья с 26 февраля по 3 марта. Всего за неделю в регионе можно было побороться за 116 лотов.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, наибольшее количество объектов выставили на торги в городских округах Талдомский, Егорьевск и Кашира.

Так, в Талдомском городском округе с начала года реализовали 18 земельных участков и доступно еще 32 лота, в округе Егорьевск жители взяли восемь земельных участков, свободными остались еще 25, а в Кашире четыре участка ушли на торгах, все еще доступны 25.

Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме.

Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку, а выбрать участок можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Егорьевск Кашира
06 марта 2024, 18:42
Финал третьего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта
Медиасток.рф
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Заключительная игра третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звездную команду в этот раз представят олимпийский чемпион Василий Первухин, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, чемпион мира и Европы Владимир Зубков, чемпион СССР Игорь Мишуков, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

Традиционно все желающие смогут присоединиться к мастер-классу от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова. Матч начнется в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 марта 2024, 18:34
Участок в Лыткарине стал самым дорогим лотом недели на аукционе по аренде
Медиаархив Подмосковья
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Самую высокую цену лота на аукционе, который проводил комитет по конкурентной политике Московской области с 26 февраля по 3 марта, зафиксировали Лыткарине. Там десять соток земли взяли в аренду за 14 миллионов рублей в год.

Как рассказали в ведомстве, за прошлую неделю комитет совместно с Региональным центром торгов провели 175 аукционов по земельно-имущественным торгам. В аукционе приняли участие 208 человек, а количество претендентов на один лот составило четыре человека.

Стартовая цена участка земли в Лыткарине, который оказался рекордсменом аукциона, началась с двух миллионов рублей в год за аренду, однако пятеро участников подняли начальную стоимость в семь раз, доведя финальную сумму до 14 миллионов.

Участок предназначался для ведения личного подсобного хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Лыткарино
06 марта 2024, 18:29
Спортсмены из Подольска выступят на соревнованиях за кубок России по интерактивному баскетболу
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Команда из Подольска TheSopranos выступит в регулярном этапе четвертого Кубка России по интерактивному баскетболу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире сыграют 12 команд из девяти регионов России. Соревнования пройдут в два этапа: регулярный сезон и «Финал четырех», в который пройдут четыре лучшие команды. Полуфинальные серии пройдут до двух побед, матч за третье место будет играться до одной победы, а финал - до трех побед.

Напомним, призовой фонд Кубка России по интерактивному баскетболу составит 200 тысяч рублей. Победитель получит 100 тысяч, серебряный призер - 60, а бронзовый - 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
06 марта 2024, 18:21
Качественное отопление и новые рабочие места. Воробьев проверил основные проекты в Орехово-Зуеве
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Орехово-Зуева Русланом Заголовацким реализацию президентских проектов и вопросы, которые больше всего беспокоят жителей. В этом году округ ждут большие изменения, в частности, модернизация объектов ЖКХ, открытие школы на 550 мест, а также запуск производства автобусов нового поколения ЛиАЗ.

«Вы возглавляете большой городской округ, последнее время мы ведем там весьма заметные работы по ремонту коллекторов, недопущению аварий. Вам выделены большие ресурсы, знаю, что лично сопровождаете эту работу, регулярно встречаетесь с жителями», - отметил Воробьев.

Этой зимой на коллекторах в трех населенных пунктах произошли аварии. Коммунальные объекты построили еще в 50-60-х годах, поэтому они устарели и дают сбои. Сейчас восстановительные работы в Орехово-Зуеве, Куровском и Дрезне идут полным ходом. По словам Заголовацкого, завершить оперативный ремонт планируется в апреле, а полностью выполнить работы по объектам - в июле.

В округе также продолжается строительство и капитальный ремонт школ по президентским проектам. Например, в 2024 году планируется обновить Дрезненскую школу, Демиховский лицей, Давыдовскую гимназию. В 2025–2026 годах преобразится еще 12 образовательных учреждений.

«В прошлом году были капитально отремонтированы три школы и одно дошкольное образовательное учреждение. В 2024-м также планируем обновить четыре объекта», - доложил глава округа.

По его словам, сейчас к открытию готовится новая школа на улице Красина. Она рассчитана на 550 ребят. На территории современного образовательного учреждения обустроят спортивное ядро - по программе «Открытый стадион» каждый сможет прийти и позаниматься спортом.

Руслан Заголовацкий рассказал про еще один важный президентский проект - в конце прошлого года на базе Орехово-Зуевской больницы открыли региональный сосудистый центр. Он оснащен уникальной аппаратурой, которая позволяет проводить операции на сосудах.

«Центр рассчитан на 90 койко-мест, в нем есть кардиологическое, неврологическое отделения, отделения сердечно-сосудистой хирургии, а также диагностики и лечения сосудистых патологий», - подчеркнул Заголовацкий.

В округе продолжают реализовывать большое количество инвестпроектов. Так, в 2023 году в Орехово-Зуеве запустили три крупных проекта на общую сумму три миллиарда рублей. Их реализация позволила создать более 350 рабочих мест. Сейчас в стадии осуществления находится еще более 30 инвестпроектов почти на 30 миллиардов рублей - они позволят обеспечить работой более 2,6 тысячи человек.

Демиховский машиностроительный завод планирует запустить серийное производство редукторов для «Иволг», а «Ликинский автобусный завод» - выпускать автобусы новой генерации.

«По ЛиАЗу очень большие заказы в стране. Сейчас он начинает собирать модель туристического автобуса „Фотон“. Мы также будем его закупать. Здесь предприятию, конечно, нужно помогать кадрами», - заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы ЖКХ Андрей Воробьев Орехово-Зуево

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