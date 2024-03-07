Подмосковье выиграло золото и бронзу на международном турнире по тхэквондо
Подмосковные спортсмены приняли участие в международных отборочных соревнованиях по тхэквондо Bulgaria open 2024, завоевав золото и бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Идар Багов стал победителем в весовой категории до 58 килограммов. В финале он одолел представителя Греции Димитрополоуса Константиноса. Среди девушек бронзовую награду в весовой категории до 46 килограммов завоевала Милана Бекулова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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