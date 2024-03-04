Подмосковье выиграло 13 медалей на соревнованиях за кубок России по конькобежному спорту

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Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 26 регионов России. В командном спринте среди женщин коллективы «Московская область-1» и «Московская область-2» заняли высшую и вторую ступени пьедестала соответственно.

Мужская команда заняла третье место. Подмосковье в этом старте представляли Алексей Дауд, Павел Счастливцев и Даниил Чмутов.

Напомним, четвертый этап Кубка России и всероссийские соревнования по конькобежному спорту проходили с 27 февраля по 1 марта в Кирове.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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