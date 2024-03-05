05 марта 2024, 10:29

Подмосковье встретило гостей из 32 стран после Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

МИСК МО
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Участники основной программы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи отправились в путешествие по России для знакомства с разными городами. Более 60 гостей из 32 стран прибыли в Подмосковье, где им предстоит узнать о много нового о культуре и традициях региона.

В состав делегации вошли граждане Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Бразилии, Мьянмы, Турции, Франции, Шри-Ланки, Эквадора, Эфиопии и других государств.

«Это отличная идея, продлить большой международный праздник и расширить его географию на всю страну. Международная делегация очень колоритная, к нам приехали ребята с разных сторон света, с разных материков. Они расскажут нам о себе, о своей культуре и традициях, а мы, в свою очередь, покажем им прекрасное и душевное Подмосковье», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Торжественная встреча с гостями состоялась 4 марта. Знакомство с Подмосковьем началось с видеоролика, в котором показали знаменитые достопримечательности и точки притяжения местной молодежи.

Фолк-группа «Канарейка» из Подольска сыграла с иностранцами в старинную русскую народную игру «Золотые ворота». Гости быстро освоили правила и включились в активность.

Волонтеры подарили гостям подарки - брендированные поясные сумки «Подмосковье - это любовь».

В конце встречи спели известную даже за рубежом песню «Подмосковные вечера» - неофициальный гимн Московской области. Ее исполнила Ольга Бурлуцкая из Воскресенска.

«Получилось мило, по-семейному. Я надеюсь узнать людей из Подмосковья поближе, также я хочу познакомится с культурой, природой, флорой и фауной, традиционной едой. Я очень благодарен, потому что все дружелюбны со мной и людьми других национальностей, спасибо за все», - отметил Ривалдо Карлос из Перу. Он сообщил, что планирует стать членом первого экипажа на Марс и уже сейчас активно тренируется.

Всемирный фестиваль молодежи проходит по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке нацпроекта «Образование».

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05 марта 2024, 10:57
Свыше 700 жителей Подмосковья проверили здоровье в онкоцентрах в единый День открытых дверей
Пресс-служба Минздрава МО
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Единый день открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкологической помощи в Подмосковье в минувшую субботу. В этот день совершеннолеьние жители региона могли проверить свое здоровье. Обследование прошли 780 человек.

Как рассказала первый заместитель председател правительства Подмосковья Светлана Стригункова, это было второе мероприятие в таком формате с начала года.

«Мы видим, что такие Дни открытых дверей пользуются спросом у жителей региона. В минувшую субботу 780 человек прошли диагностику и получили консультации специалистов в Центрах амбулаторной онкологической помощи. В результате у 10 заподозрили злокачественные новообразования, все они направлены на дополнительное обследование», - сказала она.

Желиющие могли пройти маммографию, сдать ПСА-тест на рак простаты, пройти диагностику новообразований кожи, сдать мазок на онкоцитологию шейки матки и многое другое.

Узнать подробнее о работе онкологической службы жители могут по ссылке.

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Больницы Врачи
05 марта 2024, 10:55
Парковку на 998 мест построят в деревне Сапроново в Ленинском округе
MR Group
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Паркинг на 998 мест построят в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе. Он будет состоять из двух корпусов общей площадью более 31 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в каждом здании паркинга будет 499 машиномест. Постройки впишутся в визуальную среду благодаря элементам фасада небесного цвета. В здании также будут доступны сдвоенные машиноместа. Для посетителей будут доступны пассажирские лифты.

В каждом корпусе обустроят общественные постранства. В одном из них разместят плавательный центр, сауну и хамам. В другом откроют супермаркет.

Жилой комплекс строят в 6,5 километра от МКАД по трассе М4 «Дон» на территории деревни Сапроново. Первый этап работ завершили в 2019 году, а в 2024-м откроются корпуса «Левитан» и «Нестеров». В состав ЖК войдут два детских сада и школа.

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Строительство Видное
05 марта 2024, 10:41
Масленичное чаепитие и кулинарные мастерские пройдут в парке в Талдоме 17 марта
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Жителей и гостей Московской области приглашают на празднование Масленицы в парк в Талдоме 17 марта. В этот день всех посетителей будут ждать угощения и народные забавы.

В парке состоится масленичное чаепитие, гастрономический конкурс, а также кулинарная мастерская. На территории также организуют торговую зону и выставку-продажу, где каждый желающий сможет приобрести ремесленные изделия, сувениры и многое другое.

Запланирована и развлекательная программа: огненное шоу, концерт, игры и забавы. Для юных посетителей организуют катание на пони. Все интерактивные мероприятия пройдут с 11:00 до 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Праздники Талдом
05 марта 2024, 10:10
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 5 марта
Медиасток.рф
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Загруженность дорог в Подмосковье составила три балла утром 5 марта. Пробки образовались на нескольких шоссе и трассах региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском Осташковском и Щелковском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

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Пробки Дороги

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