Подмосковье предоставило более 2,2 тысячи земельных участков врачам по льготной программе

«В ноябре 2022 года мы расширили категорию получателей, добавив в него „врача-реабилитолога“, а в 2023 году - гериатров. Таким образом на сегодняшний день список включает 38 специальностей», ­– прокомментировал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Данная мера поддержки направлена на то, чтобы удержать уже работающих в муниципальных округах узких специалистов и привлечь новые кадры.

Чтобы получить землю, необходимо оформить соответствующие документы на портале госуслуг. Участок на срок до шести лет будет предоставляться в 31 муниципалитете Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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