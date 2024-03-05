Подмосковье нарастило объем промышленного производства в 1,4 раза за 10 лет

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, регион обладает высоким потенциалом для роста промпроизводства.

«В денежном выражении объем отгрузки продукции промышленными предприятиями Подмосковья за десятилетие вырос в три раза - с 1,8 триллиона рублей в 2013 году до более чем 5,5 триллиона рублей в 2023 году. Применяя инфляционный коэффициент, мы фиксируем чистый рост объемов отгрузки за 10 лет в 1,4 раза» , - сказала она.

Около 90% всего объема отгрузки приходится на обрабатывающую промышленность. Преимущественно регион выпускает товары с высоким уровнем добавленной стоимости.

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