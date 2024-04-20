Подготовку к запуску фонтанов начали в Шаховской

В Егорьевске открыли два крупных предприятия в области рециклинга полимеров. Завод ЭкоЛайн-ВторПласт, один из самых больших в России, и завод ЭкоПласт, специализирующийся на изготовлении продукции из переработанного пластика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за два года в Подмосковье откроют четыре индустриальных парка.

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Открытие заводов состоялось при участии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева и Евгения Михайлова, совладельца компании «Эколайн».

Эти новые производства направлены на уменьшение объемов захоронения отходов и способствуют выполнению задач национального проекта «Экология». Оба завода являются частью первого в России экотехнопарка замкнутого цикла Восток, который включает в себя и крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов.

Завод ЭкоЛайн-ВторПласт займется переработкой не только обычных пластиковых отходов, но и неликвидных пленок, которые ранее не подлежали переработке. Ежегодный объем переработки составит более 60 тысяч тонн пластиковых отходов, из которых будет получено 47 тысяч тонн вторичных полимеров. Завод оснащен четырьмя технологическими комплексами для обработки основных типов пластиковых бытовых отходов во вторичные полимеры.

Завод ЭкоПласт начнет выпускать изделия из переработанного пластика. Оснащенный автоматизированной линией подачи и переработки сырья с использованием передового оборудования, включая термопластавтоматы с усилием смыкания от 10 до 5,5 тысячи тонн, европейские пресс-формы и роботы, а также конвейерную линию сборки, завод способен производить до 120 тысяч пластиковых мусорных контейнеров, хозяйственно-бытовые изделия и евро-паллеты.