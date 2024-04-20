20 апреля 2024, 00:24

Подготовку к запуску фонтанов начали в Шаховской

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В рамках месяца уборки и улучшения городской среды в Шаховской активно ведутся работы по подготовке к вводу в эксплуатацию семи фонтанов. Работники коммунальных служб начали проверку технического состояния, очистку водоемов и настройку струй воды.

В ближайшее время жители смогут насладиться работой фонтанов в сквере имени Масалова, на центральной площади и возле реки Черногрязка. Для обеспечения бесперебойной работы фонтанов специалисты тщательно проверяют все системы связи и инженерные сети.

Глава муниципалитета Замир Гаджиев подчеркнул, что фонтаны играют ключевую роль не только как элемент декора нашего поселка, но и являются местами, где предпочитают собираться жители в теплое время года, а также они способствуют созданию приятной атмосферы.

Тестовый запуск фонтанов запланирован на 27 апреля в рамках областного субботника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел».

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Благоустройство Шаховская
19 апреля 2024, 23:46
Концерт в честь Дня труда прошел в Красногорске
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Праздничный концерт, посвященный Дню труда, состоялся в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. В зрительном зале собрались представители трудовых династий.

Несколько десятков человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от Московской областной думы, главы округа и Совета депутатов за многолетний и добросовестный труд и высокие профессиональные качества.

Директор ДК «Подмосковье» Роман Хохлов также получил награду за свою работу.

«Моя награда - это общая награда моему коллективу. Работники культуры всегда на посту и работают в выходные и праздники. Для меня это нормально - выйти на сцену, получить награду и сразу же вернуться к работе», - рассказал Хохлов.

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Красногорск Награды Семья
19 апреля 2024, 23:40
Крупные заводы по рециклингу полимеров открыли в Егорьевске
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В Егорьевске открыли два крупных предприятия в области рециклинга полимеров. Завод ЭкоЛайн-ВторПласт, один из самых больших в России, и завод ЭкоПласт, специализирующийся на изготовлении продукции из переработанного пластика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за два года в Подмосковье откроют четыре индустриальных парка.

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Открытие заводов состоялось при участии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева и Евгения Михайлова, совладельца компании «Эколайн».

Эти новые производства направлены на уменьшение объемов захоронения отходов и способствуют выполнению задач национального проекта «Экология». Оба завода являются частью первого в России экотехнопарка замкнутого цикла Восток, который включает в себя и крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов.

Завод ЭкоЛайн-ВторПласт займется переработкой не только обычных пластиковых отходов, но и неликвидных пленок, которые ранее не подлежали переработке. Ежегодный объем переработки составит более 60 тысяч тонн пластиковых отходов, из которых будет получено 47 тысяч тонн вторичных полимеров. Завод оснащен четырьмя технологическими комплексами для обработки основных типов пластиковых бытовых отходов во вторичные полимеры.

Завод ЭкоПласт начнет выпускать изделия из переработанного пластика. Оснащенный автоматизированной линией подачи и переработки сырья с использованием передового оборудования, включая термопластавтоматы с усилием смыкания от 10 до 5,5 тысячи тонн, европейские пресс-формы и роботы, а также конвейерную линию сборки, завод способен производить до 120 тысяч пластиковых мусорных контейнеров, хозяйственно-бытовые изделия и евро-паллеты.

Заводы Егорьевск
19 апреля 2024, 23:17
Фестиваль талантов «Лобненский Олимп» прошел в Лобне
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В городском округе Лобня, в школе № 2, состоялся IX городской конкурс «Лобненский Олимп». Молодые таланты продемонстрировали свои навыки в различных творческих направлениях, включая чтение стихов, танцы и пение.

Организаторы мероприятия отметили, что это не столько конкурс, сколько фестиваль. Участвуя в нем, школьники могут открыть для себя новые горизонты творчества и, возможно, для кого-то это станет первым шагом к большим достижениям.

Конкурс юных талантов среди учащихся школ города проводится уже в девятый раз, и с каждым годом собирает все большее число талантливых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня конкурсы
19 апреля 2024, 23:08
День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 20 апреля
Министерство образования Московской области
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Единый день открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье». Школьники смогут познакомится с учебным учреждением 20 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущим студентам и их родителям расскажут о правилах приема в колледж, об инновационных программах обучения, познакомят с материально-технической базой, а также абитуриенты встретятся с руководством и педагогами учебного заведения.

Для ребят пройдут интересные мастер-классы: «Спасательные работы», «Сестринское дело», «Поварское дело», «Карвинг», «Пекарня», «Виртуальная окраска автомобиля и многие другие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Химки Школьники Студенты

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