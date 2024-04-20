Подготовку к запуску фонтанов начали в Шаховской
В рамках месяца уборки и улучшения городской среды в Шаховской активно ведутся работы по подготовке к вводу в эксплуатацию семи фонтанов. Работники коммунальных служб начали проверку технического состояния, очистку водоемов и настройку струй воды.
В ближайшее время жители смогут насладиться работой фонтанов в сквере имени Масалова, на центральной площади и возле реки Черногрязка. Для обеспечения бесперебойной работы фонтанов специалисты тщательно проверяют все системы связи и инженерные сети.
Глава муниципалитета Замир Гаджиев подчеркнул, что фонтаны играют ключевую роль не только как элемент декора нашего поселка, но и являются местами, где предпочитают собираться жители в теплое время года, а также они способствуют созданию приятной атмосферы.
Тестовый запуск фонтанов запланирован на 27 апреля в рамках областного субботника.
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