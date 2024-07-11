Почти 50 лифтов заменят в 8 домах в Химках до конца года

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Специалисты начали заменять оборудование в домах № 1 и № 5 по улице Молодежная в Микрорайоне Новогорск-Планерная. Работы завершат до конца года.

«Мы ждали, чтобы нам установили новое лифтовое оборудование. Теперь мы будем спокойно доезжать до своего этажа», - поделилась жительница Химок Наталья Пивкина.

Коммунальщики установят современное оборудование отечественного и белорусского производства. Все материалы соответствуют требованиям безопасности и выполнены качественно.

Напомним, что в Химках полным ходом идет капитальный ремонт подъездов и фасадов многоквартирных домов. Рабочие обновляют краску на стенах, меняют плитку, устанавливают освещение, модернизируют инженерные сети. Всего до конца года планируют отремонтировать 134 жилых дома и 93 подъезда.

Также коммунальщики регулярно очищают дворы от мусора, убирают контейнерные площадки и ремонтируют кровлю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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