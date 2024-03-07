Почти 200 ярмарок пройдет в Подмосковье до конца марта

Читайте нас в:

Круглый стол на тему «Семейная политика. Открытый диалог» провели для многодетных родителей в Семейном центре «Чеховский» в Подольске. Мероприятие организовали в рамках открытия Года семьи.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, с докладами об основных тенденциях государственной и семейной политики выступили депутат Мособлдумы Павел Максимович, заместитель начальника социальной защиты Владислав Хомяков, заведующий отделом социальной поддержки Алексей Чупров и директор Семейного центра помощи семье и детям Ирина Анищенко.

Также на заседание пригласили родителей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участники круглого стола обсудили множество важных тем - поддержка многодетных семей в вопросах улучшения материального обеспечения и жилищных условий, помощь в подготовке детей к школе и другие.

По словам Ирины Анищенко, проведение круглых столов уже давно стало хорошей традицией Семейного центра.

«Это позволяет узнать об изменениях в законодательстве, о новых формах и мерах поддержки семей с детьми, об оказание социальных услуг для детей из многодетных семей, оказавшихся под опекой, малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - пояснила Анищенко.

В ведомстве отметили, в Московской области действуют комплексные меры поддержки, которые охватывают все категории семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».