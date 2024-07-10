10 июля 2024, 22:29

Пленум областной ветеранской организации провели в Подмосковье

Телеканал «360»
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Пленум Московского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов прошел в Красногорске. Главными темами встречи стали сотрудничество России и Белоруссии, обмен опытом и совместная работа по сохранению исторической памяти.

Председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль, министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и директор Госархива кинофотодокументов Николай Пестов возложили цветы к памятнику Фронтовому оператору. Затем участники в выставочном зале Госархива открыли экспозицию исторических фотографий «Операция „Багратион“: к 80-летию народного подвига».

По словам Екатерины Швелидзе, Московская областная организация ветеранов - это самое многочисленное общественное объединение в регионе, которое насчитывает около полутора миллиона человек, в том числе 136 тысяч ветеранов военной службы и боевых действий, включая участников СВО.

«Проводится очень большая работа по поддержке военнослужащих, которые сейчас отдают свой долг в зоне проведения СВО, которые проходят лечение в госпиталях. Ветераны регулярно становятся лауреатами ежегодной премии губернатора Московской области за социально-значимые инициативы», - рассказала Швелидзе.

Министр добавила, что ветеранская организация участвует в грантовом конкурсе, который Министерство информации и молодежной политики Московской области проводит совместно с Фондом президентских грантов в рамках развития гражданского общества.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, в свою очередь, подчеркнул, что ветераны показывают пример объединения разных поколений вокруг героической истории страны.

«Наши побратимские отношения с белорусскими Кореличами - еще один пример прочного союза с братским народом, с которым связаны одной на всех Великой Победой. Равняясь на подвиги предков, следуя ориентирам преданности Отчизне, сегодняшнее поколение бойцов вновь бьется за правду и справедливость», - отметил Волков.

Члены ветеранского сообщества регулярно отправляют военнослужащим на передовую гуманитарные грузы, а также делают своими руками маскировочные сети, тактические медицинские носилки, эвакуационные стропы, окопные свечи и другие нужные вещи.

А с 1 сентября 2022 года организация взяла под персональный патронаж первые классы Кузнецово-Михайловской и Староласпинской среднеобразовательных школ Тельмановского района ДНР.

В рамках пленума участники посмотрели документальный фильм 1944 года «Освобождение Советской Белоруссии, а в завершении мероприятия активистов МООВ наградили юбилейной медалью „80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков“ за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и укреплению международных связей между ветеранскими организациями России и Белоруссии.

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Белоруссия Ветераны Россия
10 июля 2024, 21:55
ГУКН Подмосковья согласовало ремонт флигеля в усадьбе Чехова в селе Мелихово
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области согласовало проект ремонта объекта «Усадьба писателя А.П Чехова в селе Мелихово, в которой он жил в 1892–1899 годах: Флигель-кухня, 1893 года». Работы направлены на сохранение объекта наследия регионального значения.

Флигель-кухню построили в 1893 году. В 1920-е годы флигель продали и перевезли, разделив на две постройки.

25 ноября 1958 года одну из построек выкупили и вернули обратно в усадьбу Чехова - на свое историческое место. Позднее постройку перенесли на более точное место, которое обнаружили по открывшимся во время археологических раскопок фундаментам.

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Чехов Реставрация
10 июля 2024, 21:38
Фото еще 18 медиков разместили на Доске почета больницы в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Мытищинской больнице 3 июля исполнилось 145 лет, и в этом юбилейном году быть удостоенным почета стало особенно ценно. На медицинской конференции представили обновленную Доску почета, на которой отмечены 18 медиков, признанных лучшими по профессии.

Среди удостоенных почета медиков - врачи и медицинские сестры, хирурги и терапевты, педиатры и реаниматологи. Их труд отмечен почетными званиями, орденами и наградами за победы в престижных конкурсах профессионального мастерства.

Главный врач больницы, кандидат медицинских наук Ольга Мисюкевич, подчеркнула, что все эти люди наша гордость, достойные наследники подвижников-первопроходцев мытищинского здравоохранения. На них равняется молодая смена, перенимая у наставников беззаветную верность призванию и клятве Гиппократа.

Отметим, что обновленная Доска почета стала свидетельством признания выдающихся достижений и вклада медиков Мытищинской больницы в развитие медицины и заботу о здоровье пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Мытищи Врачи
10 июля 2024, 21:25
Более 500 акций провели активисты «Единой России» с начала года в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Активисты партии «Единая Россия» стали организаторами более 500 различных мероприятий для жителей Химок с начала года. Об этом стало известно по итогам заседания членов местной фракции.

Активисты подвели промежуточные итоги по различным направлениям деятельности.

Муниципальный депутат городского округа Химки Александр Васильев отметил, что меры поддержки для населения, реализуемые на территории нашего округа будут расширяться, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям.

Напомним, что попасть на личный прием к депутату может любой желающий. График приемов народных избранников на июль опубликован на сайте администрации Химок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Химки «Единая Россия»
10 июля 2024, 21:09
ГУКН Подмосковья разрешило ремонт на суконной фабрике в Истре
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение противоаварийных работ на памятниках культурного наследия «Павловская суконная фабрика, казармы гренадерской артиллерийской бригады, XIX — начала XX веков» в Истре. Далее специалисты приступят к реставрации зданий.

Как пояснили в ведомстве, планируется отремонтировать здания конюшни, литейного корпуса, прядильно-чесально-парового корпуса, казарму с церковью Михаила Архангела и другие объекты, входящие в комплекс памятников архитектуры.

За свою многовековую историю село Павловская Слобода сменило несколько владельцев. В 1730 году им стал граф Павел Ягужинский, который создал суконную фабрику. В 1754 году вотчина перешла его сыну Сергею, расширившему фабрику.

После 1861 года фабрику переоборудовали в казармы 8-го стрелкового резервного батальона. После этого воинские части, размещавшиеся в постройках комплекса, несколько раз менялись.

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Истра Ремонтные работы

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