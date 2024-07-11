11 июля 2024, 19:25

Пироговский сквер в Мытищах благоустроят ко Дню округа

Пресс-служба городского округа Мытищи
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В центральном сквере микрорайона Пироговский в Мытищах начались работы по реконструкции. Обновят элементы фонтана, мощение тротуаров, освещение, видеонаблюдение.

Пироговский сквер - любимое место досуга жителей микрорайона. Горожане проводят здесь выходные, отмечают памятные события, посещают праздничные мероприятия. Работы стартовали с начала июля. В планах - кардинальные изменения облика парка.

«Было много обращений от жителей. Вместе с ними приняли решение о благоустройстве сквера. Здесь начались серьезные работы, открыть обновленную территорию планируем ко Дню нашего городского округа», - рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Сейчас готовят основания под тротуарное мощение, под возведение ступеней, под монтаж садового и дорожного оборудования. Проверяют насосную технику фонтана, устанавливают водосборные лотки по его периметру.

Также в ближайшее время модернизируют системы наружного освещения и видеонаблюдения.

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Благоустройство Мытищи Парки
11 июля 2024, 20:46
Врачи-онкологи из Балашихи выступили на международном форуме «Белые ночи»
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Специалисты Московского областного онкодиспансера приняли участие на международном форуме «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Всего мероприятие посетили более 600 российских и иностранных спикеров.

На форуме собрались эксперты со всего мира: из России, Испании, Израиля, Германии, Турции, США, Китая, Франции, Австралии, Великобритании, Бразилии, Венгрии, Болгарии, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Армении и других.

«На мероприятии обсуждались вопросы организации оказания онкологической помощи во всех округах Российской Федерации. По результатам за 2023 год чистота выявляемости онкологических заболеваний увеличилась на 2,3% благодаря проводимым диагностическим мероприятиям и современному оборудованию. Большая часть докладов была посвящена химиотерапевтической и лучевой терапии, а также скринингу, диагностике и лечению онкологических заболеваний», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Участники познакомились, обменялись опытом, идеями, поделились своими наработками и проектами в области онкологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Балашиха Онкология
11 июля 2024, 20:40
Работу линий освещения восстановили на 14 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты Мосавтодора восстановили линии наружного освещения вдоль 14 региональных дорог. Работы провели в 12 городских округах Подмосковья.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, специалисты восстановили освещение на Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Дзержинской в Дзержинском, улице Чкалова в Жуковском, улице Панфилова в Волоколамске и в других населенных пунктах.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют светофорам, знакам, ограждениям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Работа
11 июля 2024, 20:38
Домик для уток и аэратор установили на Алексеевском пруду в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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На Алексеевском пруду в Мытищах построили домик для уток и установили аэратор. В планах — монтаж аппарата с кормом.

Птиц на пруду водится много, и горожане уже предлагали идею построить жилище для пернатых. Домик станет местом отдыха для птиц, а аэратор очистит воду от зелени, обогатит водоем кислородом.

«Аэратор рассчитан на круглогодичную работу. Когда в нем нет необходимости, например, зимой, его можно отключить», - пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Кормить уток нужно специальной зерновой смесью. И по словам Артура Суворова, в будущем устройство с таким кормом на пруду появится.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Птицы Экология
11 июля 2024, 20:28
Новую железнодорожную станцию в Химках назовут «Монумент»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Железнодорожную станцию в Химках назовут «Монумент» в честь памятника «Ежи» на Ленинградском шоссе. Ее строительство начнется в 2025 году.

Станцию возведут возле жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы». За название голосовали жители.

Больше половины химчан выбрали «Монумент» - 53,1%, это 1892 человека. 852 респондента отдали свои голоса за «Новые Химки». И «Две Столицы» расположилось на третьем месте с 295 голосами.

В списке названий были также «Улица Германа Титова», «Химки - 2» и «Ленинградское шоссе».

«Новая станция значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне. В комплексах „Солнечная система“ и „Две столицы“ проживают почти 20 тысяч химчан. Очень важно при выборе названия будущей станции учесть мнение жителей», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Сейчас готовят проект станции. После его утверждения начнется строительство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство

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