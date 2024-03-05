Пешеходные дорожки проложат в лесопарке «Шариха» в Клину

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В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что работы выполнят по программе «Парки в лесу».

«Благоустройство лесопарков - это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, лесопарки пользуются огромным спросом среди жителей и гостей региона.

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