05 марта 2024, 16:03

Первый урожай огурцов снимут к 8 Марта в Одинцове

Мария Шматкова
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Ученые Федерального научного центра овощеводства в Одинцове отвели под огурцы 2,7 тысячи квадратных метров. Первый урожай в теплицах планируют снять уже на этой неделе.

«Мы планируем 7 марта снять первый урожай, порадовать наших жителей свежими огурцами. В этом году мы отвели под посадку четыре теплицы. Посев провели 9 января и ровно через месяц высадили рассаду. Хотим собрать порядка 100 килограммов», - рассказала заведующая тепличным комплексом Федерального научного центра овощеводства Екатерина Торгашова.

Специалисты теплицы готовятся к сбору первого урожая огурцов.

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Одинцово 8 Марта
05 марта 2024, 16:56
Около 16 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Лыжни Московской области за неделю посетили 16 тысяч любителей активного отдыха. Большинство территорий обустроили по программе «Парки в лесу». Рядом с трассами работают пункты проката лыжного инвентаря и теплые раздевалки.

Спортивные территории обустроили в парке «Авангард» в Электростали, в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино в Домодедове, а также на территории зоны отдыха «Волкуша» в Лыткарине.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Благоустройство
05 марта 2024, 16:39
Более 1,2 миллиона цветов вырастили в питомнике «Вашутино» в Химках к 8 Марта
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Свыше 1,2 миллиона цветов различных сортов вырастили в городском округе Химки к Международному женскому дню. Тюльпаны, крокусы, гиацинты и гортензии из питомника «Вашутино» отправляют по всей России.

Луковицы цветов начали готовить еще в сентябре. Каждую из них в декабре вручную посадили в специальные контейнеры. Затем цветы до марта выращивали под присмотром агрономов.

Садовый центр питомника «Вашутино» работает круглогодично. Помимо цветов, здесь выращивают плодовые и декоративные растения, которыми озеленяют городские пространства во всей Московской области. Питомник работает в Химках более 20 лет, на его территории проходят различные мастер-классы и экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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Химки Цветы 8 Марта
05 марта 2024, 16:07
Пешеходные дорожки проложат в лесопарке «Шариха» в Клину
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство лесопарка «Шариха» запланировали в Клину в 2024 году. Зимой на его территории уже проложили лыжную трассу. В ближайшее время в лесопарке обустроят пешеходные дорожки и установят малые архитектурные формы.

В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что работы выполнят по программе «Парки в лесу».

«Благоустройство лесопарков - это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, лесопарки пользуются огромным спросом среди жителей и гостей региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Благоустройство
05 марта 2024, 15:58
«Северный лесопарк» в Пушкино благоустроят в 2024 году
Министерство благоустройства Московской области
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«Северный лесопарк» в городском округе Пушкинский полностью благоустроят в 2024 году. Работы проведут в рамках программы «Парки в лесу».

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, лесопарки пользуются огромной популярностью у жителей Подмосковья.

«Благоустройство лесопарков - это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде», - пояснил Хайкин.

По проекту благоустройства сначала расчистят территорию, а затем построят пешеходные дорожки, проезды, велодорожки, детские и спортивные площадки.

На территории лесопарка установят светильники и камеры наблюдения, высадят кустарники и газон, поставят удобные лавки для отдыха.

Также для удобства посетителей парка построят автомобильную парковку на 200 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Пушкино Парки

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