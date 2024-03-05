05 марта 2024, 17:20

Первое в 2024 году тестирование по сдаче ЕГЭ прошло в Подмосковье

Министерство образования МО
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Первый в 2024 году тренировочный ЕГЭ прошел в Московской области. В мероприятии приняли участие 97 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Тестирование прошли школьники, которые готовятся к сдаче биологии, английского языка и информатики. Мероприятие провели для отработки технологии проведения экзаменов. Участники тренировки столкнулись с такими проблемами, как плохой звук на аудировании, а также замена и использование резервных станций на КЕГЭ и устной части английского языка.

Результаты тренировочного экзамена на федеральном уровне станут известны 19 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники Образование
05 марта 2024, 17:26
Свыше 4,5 миллиарда рублей выделят на модернизацию теплоснабжения в Одинцове
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Более 4,5 миллиарда рублей направят на модернизацию системы теплоснабжения в Одинцовском округе. Решение о модернизации принято межведомственной рабочей группой правительства Московской области.

В рамках программы модернизации в 2024 году приобретут теплогенерирующую установку для санатория «Поречье» и новое оборудование для котельной института физики атмосферы имени Обухова. Также построят участок теплосети, который соединит котельные № 1 и № 2 в поселке Большие Вяземы.

Заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев отметил, что план долгосрочных мероприятий рассчитан до 2026 года. В него входит ремонт четырех котельных в Звенигороде, реконструкция котельной и центрального теплопункта в Кубинке, а также строительство новых блочно-модульных котельных в деревне Хлюпино и на Путевой машинной станции-4.

Решение о включении реконструкции теплосетей в Звенигороде, Кубинке-10, Новошихово и других населенных пунктах в профильную государственную программу примут после проведения опрессовки тепловых сетей в мае–июне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ЖКХ Отопление
05 марта 2024, 17:16
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о переходе из найма в бизнес
Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о сложностях перехода из найма в бизнес. Он пройдет 12 марта.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар пройдет при организации центра «Мой бизнес». Спикером выступит бизнес-коуч Юлия Тетерина. Она расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, методах поддержания мотивации и адаптации к новой роли.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

В министерстве напомнили, что поддержку бизнеса в Подмосковье осуществляют по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Его куратор - первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
05 марта 2024, 16:56
Около 16 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Лыжни Московской области за неделю посетили 16 тысяч любителей активного отдыха. Большинство территорий обустроили по программе «Парки в лесу». Рядом с трассами работают пункты проката лыжного инвентаря и теплые раздевалки.

Спортивные территории обустроили в парке «Авангард» в Электростали, в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино в Домодедове, а также на территории зоны отдыха «Волкуша» в Лыткарине.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Благоустройство
05 марта 2024, 16:39
Более 1,2 миллиона цветов вырастили в питомнике «Вашутино» в Химках к 8 Марта
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Свыше 1,2 миллиона цветов различных сортов вырастили в городском округе Химки к Международному женскому дню. Тюльпаны, крокусы, гиацинты и гортензии из питомника «Вашутино» отправляют по всей России.

Луковицы цветов начали готовить еще в сентябре. Каждую из них в декабре вручную посадили в специальные контейнеры. Затем цветы до марта выращивали под присмотром агрономов.

Садовый центр питомника «Вашутино» работает круглогодично. Помимо цветов, здесь выращивают плодовые и декоративные растения, которыми озеленяют городские пространства во всей Московской области. Питомник работает в Химках более 20 лет, на его территории проходят различные мастер-классы и экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Цветы 8 Марта

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