Первое в 2024 году тестирование по сдаче ЕГЭ прошло в Подмосковье

Более 4,5 миллиарда рублей направят на модернизацию системы теплоснабжения в Одинцовском округе. Решение о модернизации принято межведомственной рабочей группой правительства Московской области.

В рамках программы модернизации в 2024 году приобретут теплогенерирующую установку для санатория «Поречье» и новое оборудование для котельной института физики атмосферы имени Обухова. Также построят участок теплосети, который соединит котельные № 1 и № 2 в поселке Большие Вяземы.

Заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев отметил, что план долгосрочных мероприятий рассчитан до 2026 года. В него входит ремонт четырех котельных в Звенигороде, реконструкция котельной и центрального теплопункта в Кубинке, а также строительство новых блочно-модульных котельных в деревне Хлюпино и на Путевой машинной станции-4.

Решение о включении реконструкции теплосетей в Звенигороде, Кубинке-10, Новошихово и других населенных пунктах в профильную государственную программу примут после проведения опрессовки тепловых сетей в мае–июне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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