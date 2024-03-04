Первенство ЦФО по авиамодельному спорту прошло в Химках
На кордодроме дома юных техников «Интеграл» в Химках прошло первенство Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе F-2D «Воздушный бой». Участие приняли 26 экипажей из Химок, Москвы, Наро-Фоминска, Павловского Посада и других городов.
В результате соревнований среди младших участников победу одержал воспитанник дома юных техников «Интеграл» Дмитрий Алмазов, второе место занял Евгений Бровков из Химок, а третье - Владимир Яркин из Москвы. В старшей возрастной группе победителями стали Никита Безносик и Давид Абрамов, серебряные медали получили Филипп Мельников и Михаил Тароватов, бронза досталась Константину Кошеву и Даниилу Кривенко. В итоге командный зачет выиграл дом юных техников «Интеграл».
Главным судьей мероприятия выступил Игорь Витальевич Трифонов, заслуженный мастер спорта России и вице-президент федерации авиамодельного спорта России.
«Воздушный бой» является одной из наиболее захватывающих дисциплин авиамодельного спорта, где участники управляют моделями самолетов на больших скоростях, стараясь отрезать ленту с модели противника при помощи тонких металлических тросов.
Соревнования провели в память о выдающемся авиационном конструкторе Лавочкине при поддержке федерации авиамодельного спорта России.
Дом юных техников «Интеграл» представляет собой выдающееся место для обучения молодежи авиамоделированию и другим техническим наукам. Ранее здесь уже проводилось первенство Московской области по авиамоделированию в трех классах моделей: F-2А (скоростные модели), F-2B (пилотажные модели) и F-4B (точные копии реальных самолетов).
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