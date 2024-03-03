Патриотический конкурс «Готов служить России!» прошел в Котельниках

В финале участники сразились в семи испытаниях, демонстрируя свои навыки в строевой подготовке, использовании средств индивидуальной защиты, оказании первой медицинской помощи, а также проявив себя в творческих и других конкурсах.

«Переполняет гордость в чем? Мне как человеку 20 лет, отдавшему свою жизнь вооруженным силам, очень приятно, что ребята участвуют в этом конкурсе. Они показывают свои навыки и умения, чему научились. И самое главное, что такие мероприятия, они очень патриотичны и помогут нашим ребятам в будущем», - сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Победителем стала команда школы № 2, которая была награждена как лично, так и коллективно. Победитель получил субсидию на учебное заведение от администрации городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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