Парту героя в честь работника «Энергомаша» открыли в Химках

«Открытие Парты героя в честь Вячеслава Голубкова - это не только дань уважения его личным достижениям, но и важный шаг в воспитании патриотизма и уважения к истории нашей страны у молодежи», - сказал депутат Артур Каримов.

Вячеслав Голубков посвятил свою жизнь работе на благо отечественной космической отрасли, начав карьеру с должности токаря и дослужившись до начальника производства. Его вклад в развитие космической программы, включая проект «Энергия-Буран», отметили государственными наградами.

Вячеслав Голубков написал несколько книг о Химках, которые теперь доступны ученикам школы № 14.

Инициатива по установке Парты героя реализована в рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память» партии «Единая Россия». Это уже почти 30 подобных ученических столов, установленных в школах городского округа Химки в честь героев войны и выдающихся личностей региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».