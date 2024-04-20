Парту героя открыли в лицее № 4 в Красногорске

Дмитрий начал свой путь в начальной школе Красногорска и всегда мечтал стать военным. После он закончил Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя. В 2022 году его мобилизовали в зону спецоперации в Луганскую Народную Республику. В ходе службы он проявил себя как отличный специалист и самоотверженный человек.

За подвиг Дмитрий удостоен ордена Мужества посмертно. Мемориал установили при поддержке сторонников «Единой России» и родителей погибшего бойца.

Торжественное открытие началось с исполнения гимна России, после чего представили парту и рассказали о Дмитрие Благове. Установка Парты героя в образовательных учреждениях Красногорска осуществляется в рамках Федерального партийного проекта «Новая школа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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