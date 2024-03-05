Парковку на 998 мест построят в деревне Сапроново в Ленинском округе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в каждом здании паркинга будет 499 машиномест. Постройки впишутся в визуальную среду благодаря элементам фасада небесного цвета. В здании также будут доступны сдвоенные машиноместа. Для посетителей будут доступны пассажирские лифты.

В каждом корпусе обустроят общественные постранства. В одном из них разместят плавательный центр, сауну и хамам. В другом откроют супермаркет.

Жилой комплекс строят в 6,5 километра от МКАД по трассе М4 «Дон» на территории деревни Сапроново. Первый этап работ завершили в 2019 году, а в 2024-м откроются корпуса «Левитан» и «Нестеров». В состав ЖК войдут два детских сада и школа.

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