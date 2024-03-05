Пациента с тромбом размером 20 сантиметров спасли от ампутации ноги в больнице Мытищ

Читайте нас в:

Ситуация осложнялась тем, что пациент в прошлом уже переносил операцию на артериях, из-за этого его сосуды были деформированы.

«Мы приняли решение провести экстренную операцию, организовав повторный доступ. Затем удалили большой 20-сантиметровый тромб из подколенной артерии при помощи специального катетера», - рассказал руководитель Центра спасения конечностей на базе отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы Родион Шилов.

Чтобы восстановить кровоток в ноге, врачи выполнили протезирование подвздошных артерий. Операция прошла успешно и заняла более шести часов. В результате хирургам удалось не только спасти пациенту жизнь, но и сохранить ногу.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он прошел реабилитацию и готовится к выписке на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».