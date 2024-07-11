Осмотр баз хранения коммунальной техники провели в Подмосковье
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели осмотр спецтехники во всех городских округах региона. Главная цель мероприятия — проанализировать предварительную готовность муниципалитетов к зимнему сезону.
По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, всего в Подмосковье расположено около 150 баз коммунальной техники. Там ждут зимнего сезона самосвалы, погрузчики и дорожные машины.
«Наши инспекторы указали МБУ на недостатки в содержании техники, чтобы все они были своевременно устранены», - рассказал Мурашов.
Самые укомплектованные коммунальным транспортом базы расположены в городских округах - Подольск, Истра, Серпухов, Одинцово, Красногорск и Балашиха.
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