Оркестр из Химок стал призером Всероссийского конкурса исполнителей на национальных инструментах

Директор центральной детской школы искусств Химок отметила, что оркестр «Гармоника» под управлением Заслуженного артиста России Вячеслава Владимировича Стомы является одним из ведущих коллективов городского округа. Созданный в 1995 году, оркестр регулярно участвует в различных концертах и фестивалях, завоевывая признание и любовь публики.

Руководитель школы также подчеркнула, что успехи коллектива являются результатом неустанной работы как самого оркестра, так и его преподавателей: Елены Михайловны Братчевой, Ивана Юрьевича Фирсанова и Елизаветы Павловны Кривоузовой.

«Полученная награда - это признание кропотливого труда ребят и их наставников, а также их вклада в сохранение и развитие культурного потенциала Химок, Московской области и всей нашей страны», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Напомним, что в рамках которой в Химках регулярно проводятся культурные мероприятия для жителей города.

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