Около 80 тысяч цветов и кустарников высадят в Воскресенске весной

Клумб и зелени в Воскресенске в этом году станет больше. Об этом позаботятся сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение», которые выращивают в теплицах цветочную рассаду и саженцы кустов.

«Люди здесь работают профессиональные. Много узнал нового о высадке культур. Мощностей и теплиц, как меня заверили руководители „Благоустройства и озеленения“, хватит для того, чтобы украсить наш город», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

В летние каникулы на работу в теплицы устраиваются школьники. Глава округа уверен, что это одно из важнейших направлений работы с подростками, которое приучает их трудиться и уважать чужой труд.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».