Около 16 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю

Спортивные территории обустроили в парке «Авангард» в Электростали, в Ольгинском лесопарке в Балашихе, в лесопарке Гальчино в Домодедове, а также на территории зоны отдыха «Волкуша» в Лыткарине.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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