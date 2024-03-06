Общественная палата Подмосковья и институты гражданского общества подписали соглашение о взаимодействии на выборах

«Для нас это тоже очень важно, поскольку все наши коллеги, кто будет участвовать в этой работе, должны хорошо понимать, как это делать, чтобы не нарушать права граждан и следить, чтобы другими тоже не нарушались права наших жителей Московской области», - прокомментировала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Представитель Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Леонов подчеркнул, что главная задача - самим увидеть, как происходит голосование и рассказать об этом гражданскому обществу.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

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