Обновленный после реконструкции стадион в Дзержинском откроют к сентябрю 2024 года

Как рассказал директор спорткомплекса «Орбита» Иван Сирош, реконструкция будет вестись по типовому проекту, который отлично себя зарекомендовал в Подмосковье.

По проекту футбольное поле с натуральным покрытием заменят на искусственное с подогревом, а вместо трех существующих беговых дорожек сделают четыре, также проведут полную модернизацию освещения - старые опоры заменят на легкие и современные с лампами нового поколения.

«Поле с «живым» покрытием работает три-четыре месяца в году, требует подсева, полива, прополки. Искусственное поле функционально восемь и больше месяцев, на поле с подогревом можно играть зимой. Техническое обслуживание его дешевле, - добавил Сирош.

На стадионе установят трибуны и два модуля по 250 мест с проходом между ними, обращенные на теннисные корты. В спорткомплексе появятся два спортивных ядра для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и мини-футбол, защищенные заградительными сетками, а также для спортсменов сделают теплые модульные раздевалки и скамейки для запасных игроков с навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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