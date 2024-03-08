08 марта 2024, 16:39

Обновленный после реконструкции стадион в Дзержинском откроют к сентябрю 2024 года

Читайте нас в: Google Новости

Работы по реконструкции стадиона «Орбита» в Дзержинском начнутся в июне. Обновленный спортивный комплекс примет спортсменов и болельщиков в сентябре 2024 года.

Как рассказал директор спорткомплекса «Орбита» Иван Сирош, реконструкция будет вестись по типовому проекту, который отлично себя зарекомендовал в Подмосковье.

По проекту футбольное поле с натуральным покрытием заменят на искусственное с подогревом, а вместо трех существующих беговых дорожек сделают четыре, также проведут полную модернизацию освещения - старые опоры заменят на легкие и современные с лампами нового поколения.

«Поле с «живым» покрытием работает три-четыре месяца в году, требует подсева, полива, прополки. Искусственное поле функционально восемь и больше месяцев, на поле с подогревом можно играть зимой. Техническое обслуживание его дешевле, - добавил Сирош.

На стадионе установят трибуны и два модуля по 250 мест с проходом между ними, обращенные на теннисные корты. В спорткомплексе появятся два спортивных ядра для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и мини-футбол, защищенные заградительными сетками, а также для спортсменов сделают теплые модульные раздевалки и скамейки для запасных игроков с навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дзержинский
08 марта 2024, 16:55
Новый маммограф и рентген-аппарат появились в поликлинике №2 в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
Новый рентген-аппарат и маммограф появились в поликлинике № 2 в Люберецкой областной больнице. Оборудование в учреждении установили после капитального ремонта здания.

По словам заведующей поликлиникой № 2 Люберецкой областной больницы Марии Дадукубаевой, теперь пациенты могут пройти рентгенологические исследования недалеко от дома. До ремонта врачам приходилось направлять людей в другие поликлиники.

«На новом рентген-аппарате выполняется исследование костей, суставов, внутренних органов, легких, носовых пазух. Проводим и маммографические исследования, необходимые нашим пациенткам старше 40 лет, потому что они входят в обязательную диспансеризацию с целью раннего выявления онкологии», - рассказала Дадукубаева.

Ежедневно на каждом аппарате проводится более 30 исследований. Направления на рентген-исследования выдает лечащий врач. Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Врачи Поликлиники
08 марта 2024, 16:21
Более 1,5 тысячи операций провели хирурги Люберецкой областной больницы за 2023 год
Читайте нас в: Google Новости
Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы подвели итоги работы за 2023 год. За этот период хирурги провели полторы тысячи операций, из них 20% с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования.

По словам заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы Сергея Гревцева, врачи выполняют реконструктивные пластические операции после травм лицевого скелета.

«Также мы удаляем кистозные образования с заполнением реконструктивными пластическими материалами, работаем с посттравматическими дефектами с замещением имплантатов с индивидуальными эндопротезами, оперируем новообразования околоушных слюнных желез с восстановлением ветвей лицевого нерва», - рассказал Гревцев.

В отделении работают девять хирургов. В прошлом году в операционной отделения челюстно-лицевой хирургии установили современный цифровой микроскоп, операционный стол и ультразвуковую установку.

В отделении проходят лечение около 160 пациентов, которые едут за медицинской помощью не только из Московской области, но и других регионов страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Врачи
08 марта 2024, 16:00
Волонтеры «Боевого братства» в Егорьевске поздравили с 8 Марта вдов и матерей погибших воинов
Читайте нас в: Google Новости
Руководитель Егорьевского городского отделения Сергей Сывороткин местного отделения «Боевого Братства» поздравил вдов военнослужащих, погибших во время локальных конфликтов, с 8 Марта. Праздник для женщин организовали в новом кафе.

Вдов и матерей пригласили на чаепитие, на котором Сергей Сывороткин и местный депутат Владислав Ленник вручили женщинам цветы и подарки.

По словам вдовы военнослужащего, погибшего во время первой контртеррористической операции в Чечне, Юлии Поснак, праздник получился замечательным.

«Спасибо большое за такой праздник! Для нас очень важно, что нас не забывают. Такие встречи позволяют встретиться и пообщаться друг с другом», - поблагодарила организаторов Поснак.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Егорьевск 8 Марта
08 марта 2024, 15:31
Светлана Аипова отметила отличную работу 28 округов Подмосковья по очистке крыш от снега
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами округов по вопросам содержания территорий. Главными вопросами обсуждения стали результаты очистки скатных кровель МКД от снега и наледи, работа в Единой диспетчерской службе Московской области и выполнение заявок.

По ее словам, с приходом весны усилился контроль за одним из сезонных видов работ - очисткой кровель многоквартирных домов.

«Более 14 тысяч объектов уже „освободили“ от снежного плена. В первую очередь расчищали крыши домов, фасады которых выходят на центральные проспекты и улицы, оживленные тротуары, а также выходы из подъездов», - рассказала Аипова.

Министр отметила отличную работу по очистке кровель 28 городских округов. Выполнили план на 100% Одинцовский, Люберцы, Волоколамский, Егорьевск, Наро-Фоминский, а Лобне, Пушкинскому, Раменскому, Шатуре и Дмитровскому округам стоит ускорить темп работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Люберцы ЖКХ

Новости по теме