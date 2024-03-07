Новый филиал клуба «Активное долголетие» открыли в Мытищах

В настоящее время в клуб входит более восьми тысяч жителей Мытищ старшего поколения. Здесь они могут не только пообщаться со сверстниками, выпить чашечку чая и посмотреть кино, но также научиться работать с электронными документами, получить помощь в подаче документов и развить свои творческие способности.

«Желаем, чтобы в новом помещении всегда царила атмосфера позитива, чтобы каждый посетитель нашел здесь что-то по душе и завел новые знакомства. И, конечно же, чтобы на лицах у всех всегда были улыбки. В преддверии Международного женского дня хочу поздравить участниц клуба с наступающим 8 Марта», - поздравила гостей открытия глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В новом помещении уже открыты художественные и рукодельные студии, проводятся занятия по фитнесу и гимнастике. В планах - запуск театральных, вокальных и танцевальных студий.

Проект «Активное долголетие» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей.

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