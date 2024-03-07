Новый детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют к сентябрю

«Общая площадь нового и современного детского сада в микрорайоне Рекинцо-2 составит более пяти тысяч квадратных метров. Кроме того, на прилегающей территории будет создана детская игровая и спортивная зона. Подрядчик уже подготовил все необходимые элементы. Все работы выполняются согласно графику и объект будет сдан в установленные сроки - к 1 сентября 2024 года», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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В трехэтажном здании расположатся 13 групп. В каждой группе предусмотрены помещения для спален и общих комнат, раздевалки и буфета. Также в учреждении оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты и постирочную.