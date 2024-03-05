05 марта 2024, 21:05

«Новый автобусный маршрут». Воробьев рассказал о транспортной инфраструктуре у новой больницы в Балашихе

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Началось возведение Балашихинской областной больницы, которая станет одной из крупнейших в Подмосковье. Помимо важности появления нового медицинского учреждения для жителей округа Андрей Воробьев отметил еще и необходимость создания доступной и комфортной транспортной инфраструктуры для людей.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, необходимо сделать так, чтобы к открытию больницы в Балашихе, было удобно добираться до нее на автобусах, МЦД и личных автомобилях всем жителям востока Подмосковья.

«Мы реконструируем Носовихинское шоссе и организуем отдельный выезд на Северо-Восточную хорду, М-12 и ЮЛА. Еще расширим Керамическую и Автозаводскую улицы - они свяжут больницу с Носовихинским шоссе», - пояснил Воробьев.

Также он сообщил, что будут реконструированы и улицы вокруг самой больницы.

«От станции Железнодорожная запустим новый автобусный маршрут, чтобы добраться до госпиталя на общественном транспорте можно было за 10 минут», - написал губернатор.

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Больницы Андрей Воробьев Дороги Балашиха
05 марта 2024, 21:22
Процедуру снятия объектов недвижимости с кадастрового учета упростили в Подмосковье
Главгосстройнадзор МО
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Главгосстройнадзор Подмосковья упростил процедуру снятия с кадастрового учета снесенного объекта капитального строительства. Теперь это можно сделать на региональном сайте «Госуслуги».

Весь процесс получения необходимых документов стал доступен онлайн. Таким образом, сопровождение всего процесса сноса объекта недвижимости полностью переведено в цифровой формат.

Как отметили в ведомстве, заявители - юридические и физические лица в среднем ежемесячно подают около 800 заявок о сносе объектов.

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Строительство
05 марта 2024, 21:07
Бульвар от Егорьевского шоссе до завода «Объединение Гжель» благоустроили в Раменском округе
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство бульвара от Егорьевского шоссе до главного входа завода «Объединение Гжель» полностью завершилось в Раменском городском округе. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, общая площадь благоустроенной территории составила более трех гектаров.

«В рамках проведенных работ провели реконструкцию центральной площади перед администрацией, Мемориальной зоны, обустроили бульвар, протяженностью один километр, и ярмарочную площадь», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На бульваре уложили тротуарную плитку, расставили удобные скамьи и установили урны для мусора. На площади возле здания администрации обустроили уютный сквер. Возле бульвара установили клумбы с многолетними цветами.

Также на бульваре появилась современная система уличного освещения и камеры видеонаблюдения.

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Благоустройство Раменское
05 марта 2024, 20:13
Финал чемпионата студенческой мини-футбольной лиги Подмосковья прошел в Щелкове
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Финальные состязания чемпионата студенческой мини-футбольной лиги Подмосковья состоялся 5 марта в Щелкове. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из разных округов региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями среди юношеских сборных стали учащиеся Зарайского педагогического колледжа. Со счетом 5:3 они выиграли в матче за чемпионский титул у команды Сергиево-Посадского колледжа. «Бронзу» получила команда из Павловского Посада.

​Футболистки Государственного социально-гуманитарного университета из городского округа Коломна стали чемпионками среди девушек. Третье место получила команда Мытищинского колледжа, победив с разгромным счетом 9:1 команду Зарайского колледжа.

​Лучшими игроками турнира признали Валерию Синицину из Мытищинского колледжа и Владислава Морозова, игравшего за Зарайский педагогический колледж.

За звание чемпионов боролись 32 команды юношей и семь команд девушек. Турнир проводится уже второй сезон подряд в рамках «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Футбол Щелково
05 марта 2024, 20:06
Почти 2 тысячи человек прокатились на дизайнерской карусели в Одинцове за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Дизайнерская карусель в Одинцове оказалась лидером по посещаемости в Подмосковье на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

С 26 февраля по 3 марта Одинцовская карусель, установленная по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, стала лидером по посещаемости в Подмосковье. За неделю на ней покатались почти две тысячи человек.

Карусель находится на Центральной площади в Одинцове и работает бесплатно. Найти аттракцион можно на пересечении улиц Маршала Жукова и Маршала Неделина.

В Подмосковье восемь губернаторских каруселей. Одна из них находится в Волоколамске. На прошлой неделе аттракцион прокатил 400 детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

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