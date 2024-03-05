«Новый автобусный маршрут». Воробьев рассказал о транспортной инфраструктуре у новой больницы в Балашихе

Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, необходимо сделать так, чтобы к открытию больницы в Балашихе, было удобно добираться до нее на автобусах, МЦД и личных автомобилях всем жителям востока Подмосковья.

«Мы реконструируем Носовихинское шоссе и организуем отдельный выезд на Северо-Восточную хорду, М-12 и ЮЛА. Еще расширим Керамическую и Автозаводскую улицы - они свяжут больницу с Носовихинским шоссе», - пояснил Воробьев.

Также он сообщил, что будут реконструированы и улицы вокруг самой больницы.

«От станции Железнодорожная запустим новый автобусный маршрут, чтобы добраться до госпиталя на общественном транспорте можно было за 10 минут», - написал губернатор.

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